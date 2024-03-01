Ученые выяснили, сколько баллов IQ отнимает COVID-19

Британские ученые из Имперского колледжа Лондона подсчитали, как сильно коронавирусная инфекция COVID-19 сказывается на умственных способностях пациентов. Исследование опубликовано в научном журнале New England Journal of Medicine (NEJM).

Речь идет о так называемом «мозговом тумане» — одном из долговременных последствий перенесенного заражения коронавирусом. Пациенты жаловались на ухудшение памяти, снижении концентрации внимания, проблемы со сном, депрессию, повышенную утомляемость, апатию и другие симптомы.

Как выяснили специалисты, «мозговой туман» способен за год отнять у человека до шести баллов коэффициента интеллекта (IQ). Дефицит в первую очередь был обнаружен в когнитивных областях, связанных с памятью, пространственным планированием и вербальным мышлением.

Эксперты отметили, что снижение IQ на шесть баллов слабо сказывается на повседневной жизни человека, однако может иметь значение на популяционном уровне, учитывая масштаб пандемии.

Исследование основано на изучении данных 112 тыс. человек, которые прошли онлайн-тестирование, специально разработанное для измерения когнитивных способностей.

Ранее ученые раскрыли последствия COVID-19 для человеческого мозга.