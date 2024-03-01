Астрономы обнаружили самую тяжелую пару черных дыр в космосе

Американские астрономы из Стэнфордского университета изучили самую тяжелую пару черных дыр из когда-либо найденных. Объект расположен в эллиптической галактике B2 0402+379. Исследование опубликовано в научном издании The Astrophysical Journal (TAJ).

Почти каждая крупная галактика имеет в своем центре сверхмассивную черную дыру. Когда две галактики сливаются, их черные дыры могут образовать двойную пару, то есть они находятся на связанной орбите друг с другом. Предполагается, что этим двоичным системам суждено в конечном итоге слиться, но этого никогда прежде не наблюдалось.

Команда использовала данные телескопа Gemini North на Гавайях для анализа двойной черной дыры. Обе дыры находятся в 24 световых годах друг от друга и остаются в таком состоянии более трех миллиардов лет. Суммарная масса объектов в 28 млрд раз превышает массу нашего Солнца.

Обладая новыми знаниями о чрезвычайно большой массе системы, астрономы пришли к выводу, что для того, чтобы замедлить орбиту двойной системы настолько, чтобы приблизить ее так близко, потребовалось бы исключительно большое количество звезд. При этом черные дыры, по-видимому, выбросили почти всю материю вокруг себя, оставив ядро ​​галактики без звезд и газа. Поскольку материала для дальнейшего замедления орбиты пары больше нет, их слияние застопорилось на заключительной стадии.

Ученые отметили, что если пара в конечном итоге все-таки сольется, это событие породит гравитационные волны в 100 млн раз мощнее волн, возникающих при слиянии обычных черных дыр.

Ранее исследователи обнаружили последствия одного из мощнейших взрывов черных дыр в истории Вселенной.