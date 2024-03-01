проект

>

Эксперт развеяла миф об антибиотиках в мясе

Директор Центра пищевых систем Кузнецова: наличие антибиотиков в мясе — миф

close
100%
Depositphotos

Наличие антибиотиков в мясе — миф, так как производители обязаны выдержать паузу между лечением животного и его убоем, чтобы антибиотики вывелись из его организма. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор Федерального научного центра пищевых систем им В. М. Горбатова РАН, доктор технических наук Кузнецова Оксана Александровна.

«Антибиотики могут попасть в мясо в случае несоблюдения производителем требований к сроку вывода антибиотика из организма животного перед убоем в случае, если они применялся. При соблюдении всех сроков антибиотики в мясе отсутствуют либо находятся в сверхнизких дозах, не влияющих на здоровье потребителя», — рассказала Кузнецова.

За содержанием остаточного количества антибиотиков в сырье и готовых продуктах следят Россельхознадзор и Роспотребнадзор. Обязанность контроля и нормативы прописаны в Техническом регламенте ТР ТС 21/2011 «О безопасности пищевой продукции». Кроме того, сами производители продукции исследуют сырье на остаточное количество антибиотиков.

Если потребитель не уверен в качестве мясной продукции, он может обратиться в любую аккредитованную лабораторию.

«Однако делать это нецелесообразно, поскольку стоимость исследования высокая, а вероятность обнаружения антибиотика в продукции достаточно низкая, учитывая усиленный контроль за этим показателем со стороны государства», — заключила эксперт.

Ранее ученые выяснили, что более половины собак могут быть заражены опасными для людей супербактериями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами