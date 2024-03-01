Эксперт развеяла миф об антибиотиках в мясе

Наличие антибиотиков в мясе — миф, так как производители обязаны выдержать паузу между лечением животного и его убоем, чтобы антибиотики вывелись из его организма. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор Федерального научного центра пищевых систем им В. М. Горбатова РАН, доктор технических наук Кузнецова Оксана Александровна.

«Антибиотики могут попасть в мясо в случае несоблюдения производителем требований к сроку вывода антибиотика из организма животного перед убоем в случае, если они применялся. При соблюдении всех сроков антибиотики в мясе отсутствуют либо находятся в сверхнизких дозах, не влияющих на здоровье потребителя», — рассказала Кузнецова.

За содержанием остаточного количества антибиотиков в сырье и готовых продуктах следят Россельхознадзор и Роспотребнадзор. Обязанность контроля и нормативы прописаны в Техническом регламенте ТР ТС 21/2011 «О безопасности пищевой продукции». Кроме того, сами производители продукции исследуют сырье на остаточное количество антибиотиков.

Если потребитель не уверен в качестве мясной продукции, он может обратиться в любую аккредитованную лабораторию.

«Однако делать это нецелесообразно, поскольку стоимость исследования высокая, а вероятность обнаружения антибиотика в продукции достаточно низкая, учитывая усиленный контроль за этим показателем со стороны государства», — заключила эксперт.

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