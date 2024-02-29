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Видеоуроки по уходу за кожей оказались потенциально опасны для подростков

MedX: видеоуроки ухода за кожей побуждают подростков покупать опасную косметику

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Freepik.com

По мнению американского дерматолога Данило Дель Кампо, чрезмерное увлечение просмотром видео-уроков по уходу за лицом на платформе TikTok может побуждать подростков покупать опасную для молодой кожи косметику. Об этом сообщает издание MedicalXpress (MedX).

Дерматолог рассказал, что сейчас в интернете набирают популярность видео, на которых молодые девушки демонстрируют средства, приобретенные в магазинах косметики. По словам специалиста, некоторые уходовые продукты, показываемые на видео, представляют собой антивозрастные средства, не подходящие для молодой кожи.

В частности, беспокойство дерматолога вызывает популяризация кремов с ретинолом, синтезированным аналогом чистого витамина А. В косметологии ретинол применяют в составе специализированных кремов для проблемной кожи и средств от акне и морщин. Он ускоряет процесс обновления кожи и приводит к уплотнению кожных покровов. Тем не менее, это вещество обладает достаточно агрессивным воздействием, способным повредить кожные покровы.

Врач отметил, что попытки девушек-подростков ухаживать за кожей по схемам, представленным блогерами на видео, в настоящее время приводят к увеличению количества дерматологических консультаций, связанных с кожными реакциями в виде покраснения и зуда. Кроме того, многие родители не осознают, что использование подростками косметики для более возрастной кожи может представлять какие-либо риски для здоровья.

Ранее дерматолог назвал главную причину неэффективности антивозрастной косметики.

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