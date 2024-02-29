Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Астрономы нашли в облаке космической пыли втрое больше воды, чем во всех океанах Земли

NatAstro: ученые впервые составили карту распределения воды в планетарном диске

close
100%
Pixabay

Международная группа астрономов из Италии, Германии, Бельгии и других стран обнаружила гигантское количество воды в газопылевом диске, из которого формируется планета в созвездии Тельца в 450 световых годах от Земли. Согласно оценкам специалиста, облако вещества содержит столько влаги, что ей можно было бы трижды наполнить все океаны Земли. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstro).

По словам ученых, им впервые удалось составить карту распределения воды в стабильном протопланетном диске. Открытие сделали с помощью Атакамской большой решетки миллиметрового диапазона — комплекса радиотелескопов, расположенных в Чили.

«Я никогда не предполагал, что мы сможем получить изображение океанов водяного пара в том же регионе, где, вероятно, формируется планет», — отметил руководитель исследования, астроном Миланского университета Стефано Факкини.

Результаты исследования дали астрономам лучше понять процессы образования планет и роль воды в формировании их химического состава.

Ранее астрономы сократили зону поиска таинственной Девятой планеты Солнечной системы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами