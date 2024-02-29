Астрономы нашли в облаке космической пыли втрое больше воды, чем во всех океанах Земли

Международная группа астрономов из Италии, Германии, Бельгии и других стран обнаружила гигантское количество воды в газопылевом диске, из которого формируется планета в созвездии Тельца в 450 световых годах от Земли. Согласно оценкам специалиста, облако вещества содержит столько влаги, что ей можно было бы трижды наполнить все океаны Земли. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstro).

По словам ученых, им впервые удалось составить карту распределения воды в стабильном протопланетном диске. Открытие сделали с помощью Атакамской большой решетки миллиметрового диапазона — комплекса радиотелескопов, расположенных в Чили.

«Я никогда не предполагал, что мы сможем получить изображение океанов водяного пара в том же регионе, где, вероятно, формируется планет», — отметил руководитель исследования, астроном Миланского университета Стефано Факкини.

Результаты исследования дали астрономам лучше понять процессы образования планет и роль воды в формировании их химического состава.

Ранее астрономы сократили зону поиска таинственной Девятой планеты Солнечной системы.