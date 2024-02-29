Зуд может быть признаком нарушения работы поджелудочной железы, рассказала врач

Зуд или слабость могут указывать на наличие сахарного диабета. Об этом «Радио 1» рассказала врач-эндокринолог поликлиники №2 Ногинской больницы Анастасия Силаева.

Врач объяснила, что риск развития сахарного диабета выше у пожилых людей, у страдающих гипертонией, с избыточной массой тела или ожирением, а также с нарушением обмена холестерина. Женщины, которые вынашивали крупный плод, тоже в группе риска. Стресс, гипертония, перенесенный коронавирус тоже могут спровоцировать заболевание диабетом.

«Симптомы неспецифические. У кого-то это может быть слабость, у кого-то – кожный зуд. Это первые звоночки, которые сигнализируют, что с организмом что-то не так. Кто-то впервые узнает о наличии сахарного диабета при подготовке к операции. Однако нельзя точно сказать, что слабость и сухость во рту – признаки только сахарного диабета», – рассказала Силаева.

До этого стоматолог рассказал, что признаками сахарного диабета могут быть запах ацетона изо рта, усиление кариеса или стираемости зубов, а также изменения цвета языка или всей ротовой полости.

Ранее врач рассказал, что причиной фарингита может быть гонорея.