Стоматолог может выявить тяжелое заболевание поджелудочной железы

Запах ацетона изо рта, сухость во рту или увеличение распространения кариеса могут указывать на диабет. Об этом aif.ru рассказал врач-стоматолог, главный врач стоматологической клиники Илья Антонов.

Неприятный запах ацетона изо рта может быть признаком нарушения работы поджелудочной железы и диабета. Дело в том, что токсины выводится из тканей током крови, в том числе через легкие. Нарушение восприятия вкуса может быть связано с чрезмерным выделением выводимых дыханием токсинов. Кроме того, человек с диабетом рискует получить ложноположительный результат теста на алкоголь при проверке ДПС. Рекомендуется иметь при себе справку о наличии диабета.

Диабет также ускоряет стираемость зубов и появление кариеса из-за вымывания кальция и фосфора. Сухость в полости рта может быть вызвана нарушением работы околоушных слюнных железы.

Изменение красной каймы губ, сухие губы с трещинами тоже может указывать на диабет. Важно отслеживать изменения цвета языка и всей слизистой оболочки полости рта. Последняя может стать покрасневшей, отекшей или синюшной при диабете. Истончение слизистой десны может привести к кровоточивости.

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