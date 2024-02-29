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Подсчет калорий может защитить от сердечно-сосудистых заболеваний, выяснили ученые

TheLancet: знание точной калорийности блюд снижает риск развития болезней сердца

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Ученые из Ливерпульского университета обнаружили, что указание калорийности блюд в меню ресторанов может существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний среди населения. Результаты опубликованы в журнале Lancet Public Health.

В ходе исследования британские ученые выявили корреляцию между снижением числа летальных исходов сердечно-сосудистых заболеваний и введением в Великобритании закона об обязательной маркировке калорийности блюд в меню крупных предприятий общественного питания. Эта мера вступила в силу в апреле 2022 года в рамках национальной стратегии правительства по борьбе с ожирением.

В соответствии с законом все британские предприятия общественного питания, нанимающие 250 и более сотрудников, должны были указывать калорийность всех представленных в меню блюд. Ученые подсчитали, что такая мера позволила предотвратить около 830 тысяч летальных исходов сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам исследователей, такой эффект был связан с повышением осведомленности людей о потребляемых ими калориях и появлением у населения здоровых пищевых привычек, снижающих риск развития ожирения. Профилактика ожирения, в свою очередь, поспособствовала уменьшению вероятности появления у граждан болезней сердца и сосудов.

Ученые добавили, что распространение закона об обязательном указании калорийности блюд на все предприятия (вне зависимости от численности сотрудников) потенциально позволит дополнительно защитить от этих опасных заболеваний более 9 200 людей.

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