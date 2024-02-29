Онколог рассказал, какое питание приводит к раку

Жирная еда и недостаток фруктов и овощей, ожирение и дефицит активности, а также курение и злоупотребление алкоголем повышают риск развития рака. Об этом врач-онколог, заведующий амбулаторным отделением онкологического центра Sofia АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Руслан Басанов рассказал «Известиям».

«Рацион, богатый жирной, обжаренной пищей, обильным потреблением красного мяса и недостаточным употреблением фруктов, овощей и злаков может повысить риск рака пищевода, прямой кишки, желудка и других органов. Недостаток фруктов и овощей в рационе также может привести к дефициту витаминов и антиоксидантов, способствующих защите от онкологических заболеваний. Избыточный вес и ожирение связаны с увеличенным риском развития нескольких видов рака, включая рак молочной железы, почек, печени, поджелудочной железы, кишечника», — предупредил врач.

Курение — важный фактор риска рака легких, рта, горла, пищевода и мочевого пузыря, а алкоголь — фактор риска рака пищевода, печени, горла, молочных желез. Одновременное употребление алкоголя и никотина может приводить к взаимному усилению их канцерогенных эффектов.

Дефицит физической активности связан с раком кишечника, молочной железы и других видов, а чрезмерное воздействие ультрафиолетовых лучей от солнца или солярия может стать причиной развития рака кожи. Хронический стресс, недосып, загрязнение окружающей среды также повышают риск рака.

«С целью профилактики рака рекомендуется вести здоровый образ жизни, воздерживаться от вредных привычек и регулярно проходить медицинские осмотры», — заключил Басанов.

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