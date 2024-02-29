Врач рассказал, как работают клипсы от храпа

Храп может появляться из-за множества причин. Может помочь замена подушка на более высокую, операция, СИПАП-терапия или клипсы, которые не дают смещаться языку и челюсти. Об этом aif.ru рассказал врач-оториноларинголог Пушкинской больницы им. профессора В. Н. Розанова Станислав Борисовский.

Храп может привести к гипертонии, хроническим голов­ным болям, повышенной усталости. Он часто возникает при синдроме ­обструктивного апноэ сна, при котором у спящего происходят задержки дыхания. Из-за этого мозг страдает от дефицита кислорода, а сам человек хуже высыпается. В результате повышается риск сахарного диабета и нарушений работы иммунитета, который отвечает за защиту не только от инфекций, но и от рака.

Провоцировать храп могут проблемы с носовым дыханием, анатомические особенности (например, ­узкие ноздри). Западение языка или смещение челюсти во сне тоже могут приводить к храпу.

Побороть храп может замена подушки на более высокую и жесткую. Желательно при этом не спать на спине. Проблемы с челюстью лечит врач-гнатолог, а с носовым дыханием — отоларинголог. Если мышцы гортани не в тонусе, избавиться от храпа могут специальные упражнения для их тренировки. Маски от храпа, капы, магнитные и силиконовые клипсы для носа не дают нижней челюсти и языку смещаться назад. При тяжелой форме апноэ может быть показана СИПАП-терапия, которую надо использовать каждую ночь. Также возможно увеличить просвет дыхательных путей с помощью операции по уменьшению размеров нёбного язычка и уплотнению ткани мягкого неба (увулопалатопластики).

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