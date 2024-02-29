проект

>

Врач рассказал, как работают клипсы от храпа

Врач Борисовский: при храпе могут помочь специальные клипсы для носа

close
100%
Depositphotos

Храп может появляться из-за множества причин. Может помочь замена подушка на более высокую, операция, СИПАП-терапия или клипсы, которые не дают смещаться языку и челюсти. Об этом aif.ru рассказал врач-оториноларинголог Пушкинской больницы им. профессора В. Н. Розанова Станислав Борисовский.

Храп может привести к гипертонии, хроническим голов­ным болям, повышенной усталости. Он часто возникает при синдроме ­обструктивного апноэ сна, при котором у спящего происходят задержки дыхания. Из-за этого мозг страдает от дефицита кислорода, а сам человек хуже высыпается. В результате повышается риск сахарного диабета и нарушений работы иммунитета, который отвечает за защиту не только от инфекций, но и от рака.

Провоцировать храп могут проблемы с носовым дыханием, анатомические особенности (например, ­узкие ноздри). Западение языка или смещение челюсти во сне тоже могут приводить к храпу.

Побороть храп может замена подушки на более высокую и жесткую. Желательно при этом не спать на спине. Проблемы с челюстью лечит врач-гнатолог, а с носовым дыханием — отоларинголог. Если мышцы гортани не в тонусе, избавиться от храпа могут специальные упражнения для их тренировки. Маски от храпа, капы, магнитные и силиконовые клипсы для носа не дают нижней челюсти и языку смещаться назад. При тяжелой форме апноэ может быть показана СИПАП-терапия, которую надо использовать каждую ночь. Также возможно увеличить просвет дыхательных путей с помощью операции по уменьшению размеров нёбного язычка и уплотнению ткани мягкого неба (увулопалатопластики).

Ранее врач рассказала, почему не стоит сдавать комплексные анализы на бессонницу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами