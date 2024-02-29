Российские космонавты поспорили, какие вещи могут носить имя Юрия Гагарина

Летчик-космонавт, герой России Михаил Корниенко заявил «Газете.Ru», что под брендом «Юрий Гагарин» можно выпускать только некоторые виды товаров — например, высотный костюм или самолеты. А нижнее белье или ботинки — не стоит. Так он прокомментировал регистрацию имени первого космонавта в качестве товарного знака.

«Тут морально-этическая сторона имеет большое значение. Мне кажется, для ботинок не стоит использовать имя Юрия Гагарина, а для высотного комбинезона или для нового типа двигателя, марки самолета. Стоит очень избирательно и тонко подходить к продукции, которая будет иметь такую марку. Нижнее белье, наверное, не стоит выпускать под брендом? Это бред. На мой взгляд, должен быть очень узкий перечень продукции, которому можно присвоить этот бренд. Не стоит великое имя разменивать на ботинки», — сказал Корниенко.

В свою очередь летчик-космонавт Андрей Борисенко не видит ничего плохого в использовании имени Гагарина в более широком ассортименте вещей — главное, чтобы все было качественно.

«Наверное, здесь нужно исходить из того, что использовал не посторонний человек Гагарину, а его прямой родственник, имеющий на это право. Эти вопросы, насколько я понимаю, регулируются законодательством. Лично я думаю, что если этот бренд будут использовать для товаров, которые имеют очень хорошее качество, отвечают здоровому образу жизни, способствуют сохранению здоровья людей, которые будут пользоваться этими товарами, то в этом ничего плохого нет», — сказал он «Газете.Ru».

6 февраля Роспатент зарегистрировал товарный знак «Юрий Гагарин». Его правообладателем является дочь советского космонавта Галина Гагарина. Документ имеется в распоряжении «Газеты.Ru». Товарный знак «Юрий Гагарин» охватывает три класса МКТУ: №9 (автоматы для продажи билетов, 3D-очки, 3D-сканеры, банкоматы, видеокамеры, смартфоны, смарт-часы, смарт-очки, планшеты и другое), №25 (одежда, обувь, головные уборы, нижнее белье) и №41 (организация конкурса красоты, обучение гимнастике и обучение дзюдо, услуги оркестров и многое другое).

Список зарегистрированных товаров и услуг за товарным знаком «Юрий Гагарин» охватывает около тысячи наименований. В общей сложности на имя Галины Гагариной оформлено четыре товарных знака «Юрий Гагарин» с разными классами международной классификации товаров и услуг.

Ранее Игорь Николаев зарегистрировал бренд «Выпьем за любовь».