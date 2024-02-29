Ученые рассказали, как вспомогательные клетки нервной ткани улучшают работу мозга

Нейробиологи из онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в США обнаружили, что клетки глии, вспомогательный элемент нервной ткани, способны улучшать коммуникацию между нейронами и усиливать способность мозга к восприятию информации из внешнего мира. Результаты исследования опубликованы в Cell Reports.

В ходе исследования на червях Caenorhabditis elegans, также называемых нематодами, ученые выяснили, что глиальные клетки не только обеспечивают физическую и химическую поддержку нейронов, но и способствуют улучшению коммуникации между ними. Исследователи сосредоточились на изучении глиальных клеток типа amphid sheath (AMsh) и их взаимодействии с сенсорными нейронами AFD, которые отвечают за передачу сигналов определенных объектов окружающего пространства у нематод.

Оказалось, что передача сигналов через клеточные мембраны была связана с особым белком KCC-3, который продемонстрировал способность устремляться к месту контакта между нейроном и клеткой глии. Ученые также обнаружили, что каждый нейрон, окруженный клетками глии, воспринимает разные сигналы окружающей среды в пределах одного сенсорного контура (например, температуры).

Это значит, что клетки глии могут интегрировать информацию из внешнего мира так, чтобы предоставить нейронам возможность реагировать на стимулы окружающей среды комплексно, а не путем подачи отдельных сигналов каждой клеткой. Также глиальные клетки оказались способны влиять на восприятие информации другого сенсорного контура, то есть помогать устанавливать взаимосвязи между ощущениями тепла и какого-либо запаха.

По мнению ученых, их открытие имеет решающее значение для способности нематоды (или человека) взвешивать важные факторы, например, риск получения травм (ожогов) при попытке добыть привлекательную пищу (после улавливания ее запаха).

Ранее ученые создали новую модель человеческого мозга для изучения неврологических заболеваний.