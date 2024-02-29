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Разгонный блок со спутником «Метеор-М» вышел на орбиту

Разгонный блок со спутником «Метеор-М» №2-4 вышел на околоземную орбиту

Разгонный блок ракеты «Союз-2.1б» «Фрегат» выведен на околоземную орбиту. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что с «Фрегатом» выведен гидрометеорологический аппарат «Метеор-М» №2-4, а также 17 российских и иранский малые спутники на околоземную орбиту.

«Есть выключение двигателя третьей ступени. Есть отделение головного блока. Головной блок выведен на опорную орбиту», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» № 2-4 и 18 попутными космическими аппаратами российского и иностранного производства была запущена с площадки 1С космодрома Восточный. Ракета стартовала в 8 часов 43 минуты 26 секунд по московскому времени. Спустя 9 минут 23 секунды «Союз-2.1б» вывела разгонный блок со спутниками на низкую околоземную орбиту.

Основной полезной нагрузкой ракеты является гидрометеорологический космический аппарат «Метеор-М» № 2-4 — его выведение на целевую орбиту планируется в течение часа после старта.

Ранее в «Роскосмосе» нашли виновников переноса пусков ракет.

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