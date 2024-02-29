Пентагон анализирует сближение спутников РФ и США

Министерство обороны США занимается анализом инцидента, когда произошло сближение российского и американского спутников. Об это заявили РИА Новости в Космических силах страны.

«Министерство обороны проводит анализ после сближения, однако результаты скрининга предсказывали, что объекты приблизятся друг к другу достаточно близко, чтобы США уведомили Россию», — уточнил представитель американского ведомства.

До этого NASA сообщило, что российский и американский спутники «Космос 2221» и TIMED прошли в максимальной близости друг от друга на орбите, но им удалось избежать столкновения.

NASA не назвало цифру, насколько близко друг к другу они находились в момент максимального сближения.

Перед этим комического агентство сообщило, что Пентагон следит за «возможным столкновением» российского и американского аппаратов на орбите. По расчету специалистов, сближение произошло на высоте около 600 километров. Отмечалось, что столкновение TIMED и «Космос 2221» является маловероятным, но если это произойдет, то орбита будет загрязнена «большим объемов обломков».

До этого стало известно, что космический зонд «Юнона» максимально сблизится со спутником Юпитера Ио. Станция NASA прибыла в систему Юпитера в 2016 году, преодолев 2,8 млрд километров. За эти последние восемь лет зонд облетел газовый гигант 56 раз.

Ранее ученые нашли новый способ отслеживать «невидимый» космический мусор на орбите.