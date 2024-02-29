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Российские ученые нашли в Тибете бактерии, которые производят антибиотики

FIM: озера Тибетского нагорья полны микробов, выделяющих антимикробные вещества

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Группа российских исследователей из университета «Сколтех» совместно с коллегами из Китая обнаружили в водах и почвах Тибетского нагорья массу бактерий, вырабатывающих различные антибиотики. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Microbiology (FIM).

Бактериальные микроорганизмы способны производить вещества, помогающие им бороться друг с другом.

Команда отобрала ряд образцов и отправила их в Пекинскую лабораторию противомикробных препаратов. Там исследователи культивировали бактерии в питательной среде и выделили основные соединения, которые можно использовать для уничтожения патогенов.

Дальнейшие изыскания показали, что живущие в соленых озерах Тибетского нагорья микробы синтезируют такие вещества как гедамицины и кидамицины, а почвенные микроорганизмы производят рифамицины.

Хотя все обнаруженные бактерицидные соединения уже известны науке, открытие их существования высоко в горах Тибета стало неожиданностью для ученых. По словам авторов работы, дальнейшие изыскания могут помочь найти совершенно новые антибиотики, необходимые для борьбы с бактериями со множественной устойчивостью к лекарствам.

Ранее ученые создали лекарство против бактерий, которые неуязвимы почти ко всем препаратам.

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