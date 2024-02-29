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Вирус птичьего гриппа начал передаваться от птиц к морским львам и котикам

EID: вирус H5N1 получил способность распространяться между разными видами

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Atsoukali/Wikipedia

Американские ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе выяснили, что высокопатогенный вирус птичьего гриппа H5N1 приспособился к распространению среди морских птиц и млекопитающих, представляя непосредственную угрозу дикой природе. Исследование опубликовано в научном журнале Emerging Infectious Diseases (EID).

Специалисты собрали образцы мозга четырех морских львов, одного морского котика и крачки, чьи туши нашли на лежбище морских львов в Аргентине. Все тесты дали положительный результат на H5N1.

Секвенирование генома показало, что вирус был практически идентичен в каждом из образцов.

«Это подтверждает, что, хотя вирус, возможно, адаптировался к морским млекопитающим, он все еще способен заражать птиц. Эта вспышка затронула сразу несколько видов», — отметила ведущий автор исследования, вирусолог Агустина Римонди.

По словам исследователей, H5N1 пока представляет низкую опасность для человека. Однако это может измениться, если патоген продолжит мутировать в организмах млекопитающих.

Ранее ученые предупредили о катастрофических последствиях появления птичьего гриппа в Антарктике.

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