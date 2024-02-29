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Археологи обнаружили войско скелетов медного века

Archaeo Reporter: в Италии найдены 22 гробницы воинов в полном вооружении

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Shutterstock

Группа археологов обнаружила большой некрополь в муниципалитете Сан-Джорджо Бигарелло на севере Италии. В нем были найдены 22 гробницы с человеческими останками и различными погребальными принадлежностями, включая множество хорошо сохранившегося оружия. Исследование опубликовано в научном издании Archeao Reporter.

По словам ученых, в 5000-летнем захоронении оказались кремниевые кинжалы, лезвия и искусно изготовленные наконечники для стрел, а также ожерелья из талькохлорита или мыльного камня.

Скелеты в гробницах также хорошо сохранились благодаря сухому песку. Судя по расположению тел, древние воины относились к культуре медного века из северной Италии, известной как Ремеделло. На это указывает характерная поза, в которой оставили усопших — с прижатыми коленями к груди и головой, ориентированной на северо-запад.

Команда ученых восстановила все погребальные принадлежности из некрополя Сан-Джорджо Бигарелло и теперь работает вместе с исследователями из Университета Болоньи над анализом ДНК скелетов, чтобы больше узнать о тех, кто лежал в захоронении.

Ранее археологи обнаружили бронзовую руку с посланием на нескольких древних языках.

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