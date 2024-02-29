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Российские врачи удалили женщине «хвост», проросший от матки до ягодицы и прямой кишки

В Москве женщине удалили кисту-хвост, проросшую от малого таза до ягодицы

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Женщине из Ульяновска удалили кисту, которая проросла от матки до ягодицы через прямую кишку. Об этом врачи рассказали на странице Первой Градской больницы им. Н.И. Пирогова в «ВК».

Жительница Ульяновска обратилась к врачам из-за образования на ягодице, которое она приняла за жировик, когда он стал мешать застегивать одежду.

«У нее было выявлено многокамерное кистозное образование, исходящее из органов малого таза в мягкие ткани ягодицы. Образовавшееся грыжевое выпячивание мы про себя условно назвали хвостом», — рассказал Александр Сажин, руководитель Университетской клиники и кафедры факультетской хирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, член-корреспондент РАН.

Киста оказалась плотно припаяна к стенке прямой кишки и при дальнейшем росте могла нарушить работу органа. Кроме того, киста проросла в матку, которая уже была поражена другой доброкачественной опухолью — миомой.

Во время первой операции женщине за 6,5 часов удалили само кистозное образование и часть прямой кишки. Также пациентке сделали колостому — отверстие на брюшной стенке для выведения каловых масс.

Через несколько месяцев врачи провели вторую операцию, во время которой удалили женщине матку, пораженную миоматозными узлами, оставшуюся часть кисты, а также закрыли колостому. Пациентку выписали, и сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

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