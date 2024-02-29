Чипсы, газировка и снеки связаны с риском 32 заболеваний, включая рак

Употребление большого количества ультра-обработанной пищи связано с повышенным риском 32 заболеваний, включая рак, болезни сердца и легких, психические расстройства и летальный исход. Это показало исследование, опубликованное в журнале BMJ.

К ультра-обработанным продуктам относятся выпечка и снеки, газированные напитки, сладкие хлопья и другие готовые к употреблению продукты, которые получают в ходе нескольких промышленных процессов. Они часто содержат красители, эмульгаторы, вкусы и другие добавки. Также они чаще всего богаты жиром и солью, но содержат мало клетчатки и витаминов.

Многие предыдущие исследования и метаанализы связали ультра-обработанную пищу с ухудшением здоровья. В новой работе ученые проанализировали 14 высококачественных обзоров и 45 метаанализов. Все статьи были опубликованы в последние три года. В них участвовали почти 10 миллионов пациентов. Ни одно не было профинансировано компаниями, производящими ультра-обработанные продукты.

Анализ показал, что более высокое потребление ультра-обработанных продуктов было связано с примерно на 50% повышенным риском летальных сердечно-сосудистых заболеваний, на 48-53% повышенным риском тревоги и других психических расстройств, на 12% повышенным риском диабета 2 типа, на 21% повышенным риском летального исхода от любой причины, на 40-66% повышенным риском ожирения.

Исследования показывают, что ухудшение здоровья любителей ультра-обработанных продуктов может объясняться высоким уровнем жиров или низким уровнем «хорошего» холестерина, но данных недостаточно.

Авторы отметили, что их анализ не доказывает причинно-следственную связь, но подчеркивает важность усилий по распространению здоровых пищевых привычек.

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