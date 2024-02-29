Ученые нашли факторы риска частой головной боли у детей и подростков

Нерегулярное питание и использование электронных сигарет связаны с частыми головными болями у детей и подростков. Это показало исследование, опубликованное в журнале Neurology.

Исследование включало почти 5 миллионов детей и подростков в возрасте от 5 до 17 лет. Приблизительно у 6% участников были частые головные боли (более одного раза в неделю).

После поправки на возраст, пол, доход и другие факторы образа жизни ученые обнаружили, что у участников, которые регулярно завтракали и ужинали со своей семьей, риск частых головных болей был на 8% ниже.

Участников в возрасте от 12 до 17 лет также спросили, как часто они потребляли алкоголь, сигареты, электронные сигареты и каннабис. После поправки на другие факторы ежедневное использование электронных сигарет было связано с удвоением риска частых болей. Наличие тревожных расстройств или нарушений настроения также увеличивало риск в два раза.

Привычки сна, время у экрана и употребление других психоактивных веществ не были связаны с риском головной боли в этом исследовании.

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