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Ученые определили мощнейшее извержение вулкана в истории человечества

JVGR: крупнейший взрыв вулкана в истории человечества случился 7300 лет назад

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NASA

Японские вулканологи из Университета Кобе определили крупнейшее извержение вулкана в истории человечества. Им оказался подводный взрыв Кикай-Акахойя, произошедший 7300 лет назад у западного побережья Японии. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Volcanology and Geothermal Research (JVGR).

Известно, что расположенный на дне вулкан Кикай произвел три крупных извержения за последние 14 тыс. лет. Самым сильным стало последнее, в ходе которого из недр было выброшено вдвое больше камней и пепла, чем у предыдущего рекордсмена — горы Тамбора в Индонезии в 1815 году.

В новом исследовании специалисты собрали сейсмические данные, чтобы создать подробную карту морского дна вокруг вулкана. На карте были обнаружены обширные подводные отложения, образцы которых команда отобрала путем бурения морского дна в нескольких местах с помощью робота с дистанционным управлением и извлечения кернов отложений.

Вынесенные на поверхность осадки выявили слой площадью 4500 квадратных километров, содержащий вулканическое стекло, соответствующее составу и времени извержения Кикай-Акахойя. Стекло и другие вулканические обломки составили примерно 71 кубический километр материала, выброшенного в море в результате извержения, что почти вдвое превышает оценки, опубликованные в предыдущих научных работах.

Вулканологи объединили эти результаты с существующими оценками вулканических обломков от извержения, которые отложились на суше. Они обнаружили, что колоссальное извержение выбросило до 457 кубических километров материала. Этого достаточно, чтобы дважды заполнить озеро Тахо — крупнейшее горное озеро в Северной Америке.

Извержение Кикай-Акахойя по масштабу уступает лишь доисторическим извержением. Например, при взрыве супервулкана Тоба на Суматре 74 тыс. лет назад было выброшено 5000 кубических километров магмы.

Ранее ученые обнаружили гигантские подводные вулканы у берегов Южной Америки.

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