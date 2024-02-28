Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Названо растение, обладающее мощными омолаживающими свойствами

Foods: морской фенхель обладает мощными омолаживающими свойствами

close
100%
Global Look Press

Ученые из Сплитского университета в Хорватии обнаружили, что гидролаты и эфирные масла, полученные из морского фенхеля, обладают сильным антиоксидантным и антивозрастным потенциалом. Результаты исследования опубликованы в журнале Foods.

Морской фенхель относится к группе многолетних ароматических трав, принадлежащих к семейству моркови (Apiaceae). Растение также называют морским укропом из-за его внешней схожести с представителями семейства Зонтичных, которые обладают тонким стеблем и пышной верхушкой.

В ходе научной работы ученые использовали комбинацию химических и биологических методов анализа для изучения биохимического состава и биологических свойств морского фенхеля, собранного во Франции и Хорватии. Оказалось, что это растение обладает мощным антиоксидантным и антивозрастным потенциалом. Фенольные растительные соединения, входящие в его состав, способны бороться со старением, защищая клетки от повреждений особыми формами кислорода — свободными радикалами. Они накапливаются в организме в ходе естественного обмена веществ.

Также отмечается, что хорватский морской фенхель проявляет антитирозиназную и антиколлагеназную активность — гидролаты и эфирные масла на его основе в составе уходовой косметики могут способствовать смягчению кожи, выравниванию ее тона и осветлению пигментных пятен. Ученые надеются, что их открытие поспособствует разработке новых, безопасных и натуральных омолаживающих косметических добавок.

Ранее дерматолог назвал главную причину неэффективности антивозрастной косметики.

Все новости на тему:
Здоровье
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами