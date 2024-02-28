Ученые открыли механизм очищения мозга от отходов, который улучшит лечение деменции

Во время сна клетки мозга генерируют электрические импульсы, которые складываются в волны (ритмы). Координация отдельных клеток для производства этих волн помогает очищать мозг от отходов, как показало опубликованное в Nature исследование.

Мозг выполненяет сложную работу, для которой нужно много энергии. Ее получение в ходе метаболизма сопровождается выбросами многих отходов. Ученые знали, что очищение от них происходит во сне, но не знали, как именно это происходит.

Исследовав мозг спящих мышей, биологи обнаружили, что нейроны объединяются, генерируя электрические сигналы скоординированным образом. Это улучшало отток спинномозговой жидкости, а вместе с ней и выведение отходов. Характер электрических сигналов (например, амплитуда) менялся в зависимости от фазы сна.

Открытие подчеркивает важность здорового сна и открывает новые пути для разработки лекарств от болезней Паркинсона и Альцгеймера, которые отчасти связаны с накоплением отходов. Лекарства для изменения ритмов мозга во сне помогут отсрочить или обратить вспять эти заболевания.

Ранее ученые выяснили, что стимуляция гамма-ритма мозга светом и звуком улучшает очистку мозга от отходов при деменции.