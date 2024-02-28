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Ученые: свето-звуковая стимуляция улучшает состояние мозга при деменции

Nature: стимуляция гамма-ритма светом и звуком улучшила очищение мозга мышей

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Свето-звуковая стимуляция особых волн, генерируемых в мозге, способствовала выведению характерных для болезни Альцгеймера бляшек у экспериментальных мышей. Исследование опубликовано в журнале Nature.

В предыдущих исследованиях ученые выяснили, что особое мерцание света одновременно со звуковой стимуляцией может замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера у людей и мышей. В новом исследовании они обнаружили, что это происходит благодаря очистке мозга животных от белка бета-амилоида, который связан с симптомами деменции. При этом важно, чтобы стимуляция происходила на частоте гамма-ритма мозга (40 Гц).

Процедура приводила к увеличению диаметра лимфатических сосудов, усилению пульсации окружающих их кровеносных сосудов и выведению бета-амилоида из мозга животных. Как оказалось, это было связано с повышенной активностью водных каналов аквапорина 4 (AQP4) в нейронах. AQP4 относятся к группе белков, отвечающих за транспорт воды в клетку и из нее. Их роль подтвердил эксперимент: когда ученые блокировали работу APQ4 с помощью особого вещества, гамма-стимуляция не улучшала очищение мозга мышей. Также ученые показали, что увеличение выработки пептида VIP отвечало за усиление пульсации кровеносных сосудов.

Ранее ученые нашли фактор, который может усугубить повреждение мозга при болезни Альцгеймера.

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