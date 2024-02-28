Употребление кофеина снижает риск развития ожирения, выяснили ученые

Исследователи из Имперского колледжа Лондона обнаружили, что высокий уровень кофеина в крови у людей, употребляющих напитки на его основе, связан с более низким риском ожирения. Результаты опубликованы в журнале BMC Medicine.

В исследовании использовались данные 428860 человек, взятые из биобанка Соединенного Королевства — крупного хранилища биологических образцов. Ученые зафиксировали уровни потребление кофеина участниками, используя специальные опросники для самодокументации. Также исследователи собрали информацию о состоянии здоровья испытуемых и получили генетические данные о концентрации кофеина в сыворотке их крови.

Кроме того, ученые провели метаболомный и протеомный менделевский рандомизационный анализ биологических образцов, чтобы определить механизмы биологического воздействия кофеина на риск развития остеоартрита. Менделевская рандомизация — это метод исследования измеренных вариаций генов для изучения причинно-следственных связей между каким-либо фактором риска и интересующим ученых признаком (чаще всего, заболеванием).

Результаты показали, что высокий уровень кофеина в крови у людей, регулярно употребляющих напитки на его основе, связан с более низким риском ожирения. Снижение массы тела вследствие употребления кофеина также было причиной косвенного уменьшения риска развития остеоартрита на 33%.

Ученые отметили, что такой положительный эффект кофеина может быть связан с улучшением липидного профиля (содержания жиров разных фракций в сыворотке крови), снижением хронического воспаления в организме и изменениями в метаболизме гликогена (это вещество служит в качестве депо глюкозы в организме).

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