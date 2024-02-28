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Исследователи выяснили, что дешевый антибиотик может искоренить малярию

Институт Бернета: препарат бацитрацин стерилизует малярийных паразитов плазмодий

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Австралийские ученые из Института Бернета нашли новый способ борьбы с возбудителями малярии — одноклеточными паразитами плазмодиями, которых переносят комары. Против них оказался эффективен дешевый и общедоступный антибиотик бацитрацин, применяемый для лечения кожных инфекций. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня в мире каждую минуту более 400 человек заболевают малярией. Болезнь может привести к летальному исходу, если ее не диагностировать и не начать лечение при первых симптомах.

Научная команда выяснила, что батриацин эффективно блокирует транс-белковые дисульфид-изомеразы (PDI-Trans), которые играют важную роль в процессе оплодотворения плазмодий. Антибиотик прерывает процесс размножения паразитов, значительно снижая риск передачи малярии.

«Мы продолжаем исследования в области разработки низкомолекулярных ингибиторов PDI, специфичных для паразита плазмодии, и определения того, насколько эффективны эти молекулы в прекращении роста и передачи паразитов из Буркина-Фасо и Папуа-Новой Гвинеи, остается серьезной проблемой для здоровья», — отметила ведущий автор исследования, доктор Фиона Ангризано.

Ранее ученые нашли способ диагностики бессимптомной малярии.

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