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Врач рассказала, почему не стоит сдавать комплексные анализы на бессонницу

Сомнолог Завалко: комплексные анализы на бессонницу бесполезны

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Некоторые лаборатории предлагают целый ряд анализов на бессонницу, которые включают и показатели магния, кальция, холестерина. Однако они могут быть бесполезными, об этом «Газете.Ru» рассказала соавтор первого Европейского руководства по диагностике и лечению бессонницы, врач невролог-сомнолог Научного центра неврологии Ирина Завалко.

«Лучше сдать те анализы, которые порекомендовал врач, например, гормоны щитовидной железы, общий анализ крови. Комплексные пакеты могут содержать те анализы, которые, по сути, не нужны. Например, магний, хоть он и часто назначается, и принимается при нарушениях сна, не обладает доказанной эффективностью. Прямого отношения к бессоннице холестерин не имеет», – объяснила Завалко.

По ее словам, большинству пациентов с бессонницей назначают анализ на гормоны щитовидной железы, потому что гипо- и гипертиреоз могут приводить к нарушениям сна. Так, при гипертиреозе, когда вырабатывается слишком много гормонов, человек может испытывать проблемы с засыпанием, а при гипотиреозе, наоборот, недостаток гормонов ведет к постоянному чувству усталости, человек не может выспаться, отдохнуть.

«Вообще, исходя из своего опыта, скажу, что у пациентов с бессонницей достаточно редко бывают какие-то отклонения в анализах, помимо витамина D. Но низкие показатели витамина D в средней полосе России у большинства людей», – отметила специалист.

Подробнее о том, что происходит с мозгом во время сна, нарушаются ли механизмы сна во время бессонницы, и как поможет уснуть музыка и утяжеленное одеяло – в интервью Завалко «Газете.Ru».

Ранее врач рассказала о провокационной теории происхождения сна.

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