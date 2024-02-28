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Врач рассказала о провокационной теории происхождения сна

Сомнолог Завалко: некоторые ученые считают сон способом спасения от хищников

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Существует несколько теорий сна. Согласно одной из них, сон в ходе эволюции животных закрепился случайно и был нужен для спасения от хищников, об этом «Газете.Ru» рассказала соавтор первого Европейского руководства по диагностике и лечению бессонницы, врач невролог-сомнолог Научного центра неврологии Ирина Завалко.

«Согласно ей, изначально сон был нужен животным, чтобы они не бегали, не двигались и не попадались на глаза хищникам большую часть суток. И в ходе эволюции этот механизм случайно закрепился», – отметила Завалко.

Однако, по ее словам, сегодня достоверно известно, что сон участвует в большом количестве процессов: это и восстановление анаболических процессов в теле, и очистка головного мозга от крупных белковых ненужных молекул.

«Это так называемая «вантузная» теория, которая предполагает, что во сне открываются лимфатические сосуды в головном мозге и из него вымываются все ненужные вещества. Сон задействован в процессах иммунитета и обмена веществ, а также в обработке информации. Кроме того, как говорил еще Зигмунд Фрейд, сон и сновидения крайне важны для решения внутренних конфликтов», – объяснила специалист.

Подробнее о том, что происходит с мозгом во время сна, нарушаются ли механизмы сна во время бессонницы, стоит ли сдавать анализы на бессонницу и как поможет уснуть музыка и утяжеленное одеяло – в интервью Завалко «Газете.Ru».

Ранее сомнолог назвала необычные методы борьбы с бессонницей.

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