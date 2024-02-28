Сомнолог рассказал о смертельной форме бессонницы

Обычная бессонница не является смертельным заболеванием, однако существует редкое прионное заболевание, которое характерно для определенных этнических групп, обычно это евреи или итальянцы, – семейная фатальная бессонница. Оно приводит к смерти, об этом «Газете.Ru» рассказала соавтор первого Европейского руководства по диагностике и лечению бессонницы, врач невролог-сомнолог Научного центра неврологии Ирина Завалко.

«У человека постепенно полностью разрушается сон, всего за несколько месяцев. Сначала у людей возникает инсомния, и с ее усилением ухудшаются психические функции, появляются фобии, галлюцинации, наступает нейродегенерация. В итоге человек умирает, но, повторяю, это заболевание крайне редкое. Если человек не может спать, но продолжает работать и сам себя обслуживать, либо если человек страдает бессонницей больше года, то это точно не фатальная семейная инсомния», – рассказала Завалко.

Обычная бессонница, от которой страдает большинство людей, не так опасна.

«Мозг, несмотря на тревогу, найдет возможность погрузиться в сон. Поэтому последствия для физического здоровья несколько переоцениваются. Это особенно стоит знать пациентам, которые переживают из-за своей бессонницы, читают форумы и пугают себя разными проблемами», – объяснила сомнолог.

Подробнее о том, что происходит с мозгом во время сна, нарушаются ли механизмы сна во время бессонницы, стоит ли сдавать анализы на бессонницу и как поможет уснуть музыка и утяжеленное одеяло – в интервью Завалко «Газете.Ru».

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