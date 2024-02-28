Российские ученые разработали универсальный препарат от депрессии

Российские ученые из лаборатории биомедицинской химии федерального исследовательского центра биотехнологий РАН создали препарат на основе природного вещества виндебуранола, действие которого направлено на центр управления всех нейромедиаторов в мозге. Его использование может комплексно устранять все варианты депрессии. Результатами научной работы они поделились в ACS (American Chemical Society) Chemical Neuroscience.

Ученые объяснили, что антидепрессанты работают как стабилизаторы нейромедиаторов — биологически активных химических веществ, которые передают электрохимический импульс от нервной клетки через синаптическое пространство между нейронами. Одним из основных биохимических факторов, связанных с депрессией, является дисбаланс нейромедиаторов. Самые известные из них — это дофамин, который отвечает за чувство удовольствия, серотонин, играющий важную роль в регулировании моторных и когнитивных функций и норадреналин — один из медиаторов бодрствования.

В разных участках мозга человека вырабатываются разные нейромедиаторы. Применение антидепрессантов может оказать слабый терапевтический эффект в связи с несовпадением «класса» лекарства и нейромедиатора. Этим обусловлена необходимость длительного подбора препаратов при лечении этого заболевания.

Чтобы «охватить» все возможные варианты депрессии, российские ученые создали препарат, воздействующий не на отдельные нейромедиаторы, а на их центр управления и зарождения — голубое тело мозга. Лекарство на основе природного вещества виндебуранола активирует в голубом теле определенный фермент — тирозингидроксилазы. Такое воздействие позволяет запустить синтез необходимых нейромедиаторов в разных частях мозга и выровнять эмоциональный фон.

Отмечается, что препарат уже протестировали на лабораторных мышах. Также ученые подчеркнули, что настоящая разработка является исходной точкой для создания будущего антидепрессанта, который будет намного эффективней всех существующих сегодня.

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