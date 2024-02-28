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Ученые развеяли миф о женской психопатии

ARU: психопатия у женщин встречается чаще, чем принято считать

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Ученые из университета Англии Раскина обнаружили, что психопатия у женщин может встречаться чаще, чем считалось ранее. Выявить женщин-психопатов трудно из-за их склонности к манипулятивности и развитой способности создавать о себе хорошее впечатление. Результаты исследования опубликованы на сайте Anglia Ruskin University (ARU).

Современные научные данные свидетельствуют о том, что мужчин-психопатов больше, чем женщин. Примерное соотношение мужчин и женщин с этим психопатологическим синдромом составляет 6:1. Однако эксперт по корпоративной психопатии, доктор Клайв Бодди из университета Англии Раскина, утверждает, что число женщин-пихопатов может быть намного выше.

Известно, что психопатия проявляется в виде комбинации таких черт характера, как бессердечность, сниженная способность к сопереживанию, неспособность к искреннему раскаянию, лживость и эгоцентричность. По мнению исследователя, этот набор качеств является показательным только в отношении мужчин-психопатов.

Согласно исследованию доктора Бодди, исключение антисоциальных поведенческих характеристик психопатии и концентрация на ее основных элементах позволяет установить, что реальное соотношение частоты случаев мужской и женской психопатии может быть примерно 1,2:1. Это значит, что женщин-психопатов может быть в пять раз больше, чем считалось ранее.

Отмечается, что женщины-психопаты более манипулятивны, они обладают развитой способностью создавать о себе хорошее впечатление. Кроме того, они чаще мужчин используют флирт и провоцирующее сексуальное поведение для получения социальных и финансовых преимуществ. Также женщины с этим расстройством личности реже вступают в открытые конфликты, в ходе которых требуется применение физической силы. Это позволяет им скрывать наличие психопатии.

Ранее был разработан эффективный тест для выявления психических расстройств.

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