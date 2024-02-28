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Назван неожиданный фактор снижения эффективности химиотерапии при раке

IJMS: пассивное курение снижает эффективность химиотерапии при раке

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Ученые из университета штата Оклахома обнаружили, что пассивное курение может снижать эффективность химиотерапии при раке головы и шеи в два раза. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Molecular Sciences (IJMS).

В ходе лабораторного исследования ученые подвергли раковые клетки, находящиеся в специальных чашках, 48-часовой имитации воздействия пассивного курения. Пассивное курение представляет собой процесс вдыхания побочного или вторичного табачного дыма вместе с воздухом людьми, которые находятся вблизи курящего человека. Отмечается, что для проведения эксперимента были использованы клетки, полученные из структур раковых опухолей головы и шеи.

Одновременно с воздействием табачного дыма клетки обрабатывали цисплатином, препаратом, обычно используемым в ходе химиотерапии рака головы и шеи. Результаты показали, что для уничтожения клеток потребовалось в два раза больше препарата. Кроме того, у раковых клеток, оставшихся в сохранности после химиотерапии, была значительно усилена способность к бесконтрольному размножению.

Ученые отметили, что пассивное курение не только снижает эффективность лечения препаратами для химиотерапии в два раза, но и увеличивает риск рецидивирования рака. Они объяснили, что пассивное курение изменяет экспрессию нескольких белков, участвующих в формировании лекарственной устойчивости. В частности, воздействие табачного дыма мешает проникновению через мембраны раковых клеток цисплатина, что снижает способность действующих противораковых веществ уничтожать клетки изнутри.

Ранее ученые разработали инновационный подход к лечению рака крови.

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