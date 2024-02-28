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Ученые нашли виновника таяния «ледника Судного дня»

PNAS: необычайно жаркий Эль-Ниньо запустил таяние ледника Туэйтса в Антарктике

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unsplash.com

Международная группа климатологов из США, Великобритании и других стран установила причину, положившую начало таянию гигантского ледника Туэйтса в Западной Антарктиде 80 лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ледник Туэйтса представляет собой ледяной щит размером с американский штат Флорида (192 тыс. квадратных километров). Его называют «ледником Судного дня» из-за того, что в нем достаточно воды для подъема уровня мирового океана на 60 сантиметров.

Ледник Туэйтса начал быстро таять с 1980-х годов, способствовало повышению уровня моря на 4%.

Как выяснили исследователи, отступление льдов началось еще в 1940-х годах из-за необычайно мощного Эль-Ниньо — глобального климатического феномена, вызывающего потепление Тихого океана раз в несколько лет. Тепловая волна длилась с 1939 по 1942 год и также затронула антарктический ледник Пайн-Айленд, расположенный севернее Туэйтса.

По словам ученых, анализ кернов показал, что даже временное тепловое воздействие может запустить процессы, которые продолжаются десятилетиями.

«Как только система выходит из равновесия, отступление льдов продолжается. Ледник имеет большое значение не только из-за его вклада в повышение уровня моря, но и потому, что он действует как пробка в бутылке, сдерживая за собой более широкую область льда. Если Туэйтс дестабилизируется, то существует вероятность того, что весь лед в Западной Антарктиде потеряет стабильность», — отметила соавтор работы, профессор геологии Хьюстонского университета Джулия Веллнер.

Ранее ученые предупредили, что от ледника Туэйтса отколется айсберг.

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