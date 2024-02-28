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Ихтиологи нашли крохотную прозрачную рыбку, ревущую громче реактивного самолета

PNAS: рыбы вида Danionella cerebrum производят звук громкостью 140 децибел

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Shutterstock/FOTODOM

Группа немецких ученых из Центра нейробиологии имени Эйнштейна в Берлине и других научных учреждений обнаружила, что рыбы вида Danionella cerebrum способны издавать звук громкостью более 140 децибел. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Danionella cerebrum — полупрозрачные пресноводные рыбы семейства карповых. Длина их тела не превышает 12 миллиметров.

«Эта крошечная рыбка может издавать звуки громкостью более 140 децибел на расстоянии от 10 до 12 миллиметров — это сравнимо с шумом, который человек воспринимает от самолета во время взлета на расстоянии 100 метров, и довольно необычно для животного миниатюрного размера. Мы попытались понять, как рыбе это удается и какие механизмы отвечают за это достижение», — отметил один из авторов работы, доктор Ральф Бритц.

Используя комбинацию высокоскоростного видео, микрокомпьютерной томографии и анализ экспрессии генов, исследователи выяснили, что самцы Danionella обладают уникальным звуковоспроизводящим аппаратом, который включает в себя барабанный хрящ, специализированное ребро и мышцу, устойчивую к утомлению.

«Этот аппарат ускоряет барабанный хрящ с силой более 2000 g и ударяет по плавательному пузырю, создавая быстрый и громкий импульс. Импульсы соединяются вместе, вызывая сигналы», — уточнил доктор Бритц.

Ученые полагают, что оглушительный шум позволяет рыбам общаться в мутных реках Юго-Восточной Азии, где те обитают.

Ранее ученые впервые засняли на видео новорожденную большую белую акулу.

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