Обнаружена связь между мигренью и язвенным колитом

Ученые из медицинского колледжа Сеульского национального университета обнаружили, что частые приступы мигрени могут увеличивать риск развития язвенного колита в 1,3 раза. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Язвенный колит является аутоиммунным заболеванием, характеризующимся хроническим воспалением желудочно-кишечного тракта. Оно возникает в результате взаимодействия между генетическими факторами и факторами внешней среды. Симптомы язвенного колита включают постоянную диарею, боли в животе, потерю веса и усталость.

Чтобы выявить неочевидные факторы риска развития этого заболевания, ученые провели эксперимент с участием 10 миллионов человек старше 20 лет. Они были разделены на две группы в зависимости от наличия или отсутствия мигрени. В целом мигренью страдали около 2,8% участников, причем большую их часть составляли женщины.

Оценка состояния здоровья участников показала, что у страдающих мигренью людей риск развития язвенного колита в 1,3 раза выше, чем у остального населения (людей без мигрени). Несмотря на то, что мигрень чаще встречалась у женщин, она оказывала серьезное негативное влияние на физическое здоровье мужчин. Ученые подсчитали, что при наличии мигрени у мужчин и женщин риск развития язвенного колита повышался на 43% и 12% соответственно.

Вероятнее всего, механизм, лежащий в основе такой корреляции, связан с кишечно-мозговой осью. Это двусторонняя биохимическая передача сигналов, которая происходит между желудочно-кишечным трактом и центральной нервной системой. Химические вещества, выделяемые в микробиоме кишечника, могут оказывать огромное влияние на работу мозга.

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