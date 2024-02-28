проект

>

Обнаружена связь между мигренью и язвенным колитом

Nature: мигрень может повышать риск развития язвенного колита

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Ученые из медицинского колледжа Сеульского национального университета обнаружили, что частые приступы мигрени могут увеличивать риск развития язвенного колита в 1,3 раза. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Язвенный колит является аутоиммунным заболеванием, характеризующимся хроническим воспалением желудочно-кишечного тракта. Оно возникает в результате взаимодействия между генетическими факторами и факторами внешней среды. Симптомы язвенного колита включают постоянную диарею, боли в животе, потерю веса и усталость.

Чтобы выявить неочевидные факторы риска развития этого заболевания, ученые провели эксперимент с участием 10 миллионов человек старше 20 лет. Они были разделены на две группы в зависимости от наличия или отсутствия мигрени. В целом мигренью страдали около 2,8% участников, причем большую их часть составляли женщины.

Оценка состояния здоровья участников показала, что у страдающих мигренью людей риск развития язвенного колита в 1,3 раза выше, чем у остального населения (людей без мигрени). Несмотря на то, что мигрень чаще встречалась у женщин, она оказывала серьезное негативное влияние на физическое здоровье мужчин. Ученые подсчитали, что при наличии мигрени у мужчин и женщин риск развития язвенного колита повышался на 43% и 12% соответственно.

Вероятнее всего, механизм, лежащий в основе такой корреляции, связан с кишечно-мозговой осью. Это двусторонняя биохимическая передача сигналов, которая происходит между желудочно-кишечным трактом и центральной нервной системой. Химические вещества, выделяемые в микробиоме кишечника, могут оказывать огромное влияние на работу мозга.

Ранее врач рассказала, как часто можно принимать лекарства от головной боли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами