Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Газовые плиты оказались в 100 раз вреднее автомобильных выхлопов для здоровья

PNAS Nexus: сжигание 1 кг топлива в газовой плите выделяет 10 квдрлн наночастиц

close
100%
Global Look Press

Американские ученые из Университета Пердью в штате Индиана установили, что при приготовлении пищи на газовой плите в воздух попадает больше наночастиц, чем от выхлопов автомобилей на бензине или дизтопливе. Исследование опубликовано в научном журнале PNAS Nexus.

Специалисты сосредоточились на наночастицах диаметром 1-3 нанометра. Они легко проникают в дыхательную систему и могут там накапливаться, провоцируя развития астмы и других респираторных заболеваний.

Используя современное оборудование для измерения качества воздуха, ученые смогли измерить уровни наночастиц в специально сконструированном помещении. Они обнаружили, что при сгорании килограмма топлива в газовой плите в воздух попадает до 10 квадриллионов нанокластеров аэрозольных частиц.

Это означает, что при приготовлении пищи на газовой плите в помещении взрослые и дети будут вдыхать в 10–100 раз больше нанокластерного аэрозоля, чем стоя на улице с оживленным трафиком.

Модели показали, что нанокластерные аэрозоли очень устойчивы. Триллионы этих частиц были выброшены всего за 20 минут после кипячения воды или жарки блинов.

Аэрозоль нанокластеров, образующийся в результате сгорания газа, также может легко смешиваться с более крупными частицами, попадающими в воздух из масла и других продуктов.

Ученые рекомендую всегда пользоваться вытяжкой при готовке.

Ранее ученые выяснили, что загрязнение воздуха усиливает засухи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами