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«Муравей сбил два автобуса»: таран астероида зондом DART дал неожиданный результат

NatAstro: ударный зонд DART выбил из астероида Диморф 20 тыс. тонн обломков

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ASI/NASA

Международная группа ученых из Швейцарии, Японии, США и других стран изучила последствия миссии NASA по отклонению астероида Диморф с помощью удара специального зонда DART. Оказалось, что аппарат не только сбил космическую скалу с первоначального курса, но и изменил ее форму. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstro).

По словам специалистов, масса зонда DART составляла 580 килограммов, тогда как Диморф весил около 5 млн тонн. Столкновение объектов с такой разницей в массе сопоставимо с муравьем, который врезался сразу в два автобуса. Однако в данном случае муравей двигался со скоростью шесть километров в секунду, и его воздействие произвело ощутимый эффект.

Как показало моделирование, при ударе DART выбил из Диморфа около 20 тыс. тонн камней и других материалов. Отдача от встречи с кораблем замедлила астероид, увеличив время его вращения вокруг астероида-спутника Дидима на 30 минут.

Столкновение DART с Диморфом также позволило лучше изучить структуру этого объекта. Оказалось, что астероид имеет достаточно слабую конструкцию и состоит из рыхлых обломков.

Ученые отметили, что простота извлечение материалов из подобных астероидов ударным методом может заинтересовать компании, планирующие в будущем добывать полезные ископаемые в космосе.

Ранее стало известно, что у астероида Диморф появился второй хвост после столкновения с зондом DART.

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