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Диетолог рассказала, как правильно выбирать питьевой йогурт

Daily Mail: йогурты с низким содержанием сахара наиболее полезны для здоровья

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Shutterstock

Британский диетолог Клэр Торнтон-Вуд и специалист по контролю качества в индустрии пищевых добавок Эйдан Гоггинс рассказали Daily Mail, что самыми полезными для здоровья являются питьевые йогурты с низким содержанием добавленного сахара и большой концентрацией полезных бактерий.

При покупке йогурта диетолог посоветовала обращать внимание на то, сколько сахара в нем содержится. Дело в том, что употребление сладких йогуртов может повысить уровень глюкозы в крови и обострить чувство голода. Отмечается, что некоторый процент добавленного сахара может приходиться на лактозу, натуральный сахар, содержащийся в молоке. Лактоза усваивается медленно, тем самым способствуя поддержанию стабильного уровня сахара в крови.

Эйдан Гоггинс добавил, что оптимальным вариантом будет йогурт, богатый специфическими полезными бактериями. Информация об их количестве обычно указана на упаковке. Отмечается, что некоторые питьевые йогурты содержат более 100 миллиардов бактерий на порцию. Такие продукты благотворно влияют на микрофлору кишечника и повышают иммунитет.

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