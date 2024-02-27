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Стало известно, как занятия фитнесом могут нанести вред слуху

Healthnews: громкая музыка в спортзалах может негативно влиять на слух

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Воздействие громкой музыки в спортивных залах (в частности, в помещениях для групповых тренировок) может негативно повлиять на способность слышать. Об этом аудиолог Натали Кальдерон из американского страхового и медицинского центра коррекции слуха HearUSA рассказала Healthnews.

Известно, что занятия спортом под ритмичную музыку не только приносят пользу для физического здоровья, но и повышают настроение. Кальдерон объяснила, что средний уровень громкости музыки на групповых фитнес-тренировках часто превышает 90 децибел (аналогично громкости приближающегося поезда метро) и даже 100 децибел (громкость, сравнимая с шумом мощной газонокосилки).

Согласно рекомендациям экспертов из национального института безопасности и гигиены труда США, воздействие шума громкостью 94 децибел не должно длиться более одного часа ежедневно, а пребывание возле источников шума громкостью 100 децибел и вовсе нужно ограничить 15 минутами.

Аудиолог рассказала, что, когда человек подвергается кратковременному или постоянному воздействию чрезмерно громких звуков, волосковые клетки (рецепторы слуховой системы) могут быть повреждены. Длительное прослушивание громкой музыки на занятиях привести к ухудшению или даже потере слуха, а также к тиннитусу (звону в ушах).

Также важно следить за громкостью музыки в собственных наушниках. Кальдерон рекомендует использовать только 60% от максимальной громкости устройства в течение 60 минут.

Ранее стало известно, что происходит в мозге при прослушивании музыки.

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