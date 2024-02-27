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Ученые разработали инновационный подход к лечению рака крови

Blood: особое антитело может подавлять раковые стволовые клетки при лейкемии

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Ученые из крупной организации по исследованию и лечению рака в США — City of Hope, создали особое антитело, которое может подавлять стволовые раковые клетки и предотвращать развитие лейкемии. Результатами своего исследования они поделились в журнале Blood.

Исследователи стремились разработать новый безопасный и эффективный подход к лечению лейкемии, также известной как рак крови. Это злокачественное заболевание, при котором в кровь поступает большое количество аномальных лейкоцитов (белых кровяных телец). Дефективные лейкоциты неспособны защищать организм от инфекций. Кроме того, их накопление в различных тканях провоцирует сбои в работе органов и систем.

Ученые объяснили, что вещество под названием иммунный интерферон II типа (IFNy) в норме подавляет способность стволовых клеток при лейкозе делиться. Однако иногда IFNy ошибочно стимулирует в организме выработку специфического белка CD38, который мешает формированию иммунными клетками ответа против инфекции. Чтобы устранить эту способность, ученые разработали особое антитело, которое «подталкивает» иммунную систему избирательно уничтожать стволовые раковые клетки.

На ранних стадиях развития лейкемии в костном мозге образуются аномальные клетки крови, называемые бластами. Они обладают способностью быстро делиться, однако при этом являются уязвимыми для атак иммунной системы. Другой тип раковых клеток — стволовой, устойчив к лечению. Эксперимент на мышах показал, что новое антитело может способствовать уничтожению как незрелых, бездействующих стволовых раковых клеток, так и активных.

По словам ученых, подавление стволовых клеток при лейкозе способно снизить и даже устранить риск рецидива заболевания. Однако, перед тем, как приступить к тестированию нового метода лечения на добровольцах, нужно провести ряд дополнительных исследований.

Ранее ученые приблизились к пониманию причин возникновения опасной формы артрита.

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