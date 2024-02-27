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Стало известно, какие растительные соединения способствуют долгой жизни

Sci Rep: флавонолы снижают риск летального исхода многих заболеваний

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Ученые из второй больницы при Аньхойском медицинском университете в Китае обнаружили, что употребление флавонолов, особых растительных соединений, связано со снижением риска летального исхода многих заболеваний и улучшением состояния здоровья. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports (Sci Rep).

В исследовании приняли участие 11 679 человек старше 20 лет. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья испытуемых с помощью специальных опросников. Также исследователи попросили участников сдать некоторые лабораторные анализы и пройти медицинское обследование.

Помимо этого, учеными были получены данные о пищевых привычках добровольцев для оценки точного количества употребляемых флавонолов в различных продуктах (преимущественно растительных). Отмечается, что флавонолы в изобилии содержатся в чае, луке, фруктах и ягодах.

Перед началом этапа наблюдения участники были стратифицированы в соответствии с социально-демографическими переменными, включая возраст, пол, этническую принадлежность, семейное положение, уровень образования и дохода, наличие вредных привычек, индекс массы тела (ИМТ), историю болезни.

Было обнаружено, что более высокое общее потребление флавонолов, особенно изорамнетина, кемпферола, мирицетина и кверцетина, связано со снижением риска летального исхода по многим причинам, в числе которых болезнь Альцгеймера, рак и сердечно-сосудистые заболевания.

Вероятнее всего, полезные свойства флавонолов обусловлены их способностью снижать уровень воспаления в организме, защищать клетки от окислительного стресса (повреждения особыми формами кислорода) и улучшать функцию эндотелия (ткани, выстилающей внутреннюю поверхность кровеносных сосудов).

Ранее ученые выяснили, как улучшить здоровье сердца в среднем возрасте.

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