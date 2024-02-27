Ученые выявили новую возможную причину слепоты при наследственных заболеваниях глаз

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили, что потеря зрения при некоторых наследственных заболеваниях глаз может быть вызвана кишечными бактериями. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Отмечается, что в кишечнике содержатся триллионы бактерий, многие из которых являются ключевыми для здорового пищеварения. Однако они также могут быть потенциально вредными. В ходе эксперимента с участием лабораторных мышей ученым удалось выяснить, что ключевым для контроля целостности нижних отделов желудочно-кишечного тракта является ген CRB1.

Он также экспрессируется в сетчатке (тонком слое клеток в задней части глаза) и имеет решающее значение для построения гематоретинального барьера, который предотвращает проникновение в ткань сетчатки крупных молекул из кровеносных сосудов. Многие наследственные заболевания глаз, такие как врожденный амавроз Лебера и пигментный ретинит, связны с CRB1.

Исследователи обнаружили, что определенная мутация в этом гене, характеризующаяся снижением его экспрессии (эффективности функционирования), проводит к нарушению целостности гематоретинального барьера. Она также связана со способностью специфических вредных кишечных бактерий перемещаться по организму и попадать в сетчатку глаз, что приводит к ее повреждению.

Ученые предполагают, что использование противомикробных препаратов может помочь предотвратить прогрессирование наследственных заболеваний глаз, связанных с CRB1. Эксперимент на мышах показал, что такой метод терапии может остановить процесс потери зрения, однако восстановить повреждения глаз на клеточном уровне он неспособен. Для оценки эффекта противомикробных препаратов в отношении людей нужны дополнительные исследования.

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