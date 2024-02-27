проект

>

Ученые выявили новую возможную причину слепоты при наследственных заболеваниях глаз

Cell: слепота при наследственных заболеваниях глаз связана с кишечными микробами

close
100%
Shutterstock

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили, что потеря зрения при некоторых наследственных заболеваниях глаз может быть вызвана кишечными бактериями. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Отмечается, что в кишечнике содержатся триллионы бактерий, многие из которых являются ключевыми для здорового пищеварения. Однако они также могут быть потенциально вредными. В ходе эксперимента с участием лабораторных мышей ученым удалось выяснить, что ключевым для контроля целостности нижних отделов желудочно-кишечного тракта является ген CRB1.

Он также экспрессируется в сетчатке (тонком слое клеток в задней части глаза) и имеет решающее значение для построения гематоретинального барьера, который предотвращает проникновение в ткань сетчатки крупных молекул из кровеносных сосудов. Многие наследственные заболевания глаз, такие как врожденный амавроз Лебера и пигментный ретинит, связны с CRB1.

Исследователи обнаружили, что определенная мутация в этом гене, характеризующаяся снижением его экспрессии (эффективности функционирования), проводит к нарушению целостности гематоретинального барьера. Она также связана со способностью специфических вредных кишечных бактерий перемещаться по организму и попадать в сетчатку глаз, что приводит к ее повреждению.

Ученые предполагают, что использование противомикробных препаратов может помочь предотвратить прогрессирование наследственных заболеваний глаз, связанных с CRB1. Эксперимент на мышах показал, что такой метод терапии может остановить процесс потери зрения, однако восстановить повреждения глаз на клеточном уровне он неспособен. Для оценки эффекта противомикробных препаратов в отношении людей нужны дополнительные исследования.

Ранее офтальмологи рассказали, почему зрачки выглядят красными на фотографиях со вспышкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами