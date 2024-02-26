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Стало известно, какую воду не стоит использовать для чистки зубов

Daily Mail: использовать воду из-под крана для чистки зубов может быть опасно

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Depositphotos

По мнению экспертов из британской инспекции питьевой воды (The Drinking Water Inspectorate, DWI), использовать воду из-под крана для чистки зубов может быть небезопасно из-за высокого содержания в ней металлов и недостаточной свежести. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Эксперты объяснили, что во многих старых (или частных) домах вода поступает в краны из резервуаров для хранения, расположенных на крыше или чердаке. Такие накопительные баки изготавливаются из традиционных металлов, которые со временем могут ржаветь, что приводит к попаданию в воду кусочков металла в незначительных количествах.

Отмечается, что резервуары также должны соответствовать ряду строгих стандартов, таких как наличие фильтров для предотвращения попадания паразитов в воду и отсутствие вблизи источников тепла, которые могут привести к ускоренной порче воды.

Использование воды из-под крана для чистки зубов может повышать риск попадания в организм металлов, таких как медь и свинец (в странах Европы некоторые дома снабжаются водой через свинцовые трубы). Такая интоксикация негативно влияет на общее состояние организма и ведет к развитию различных заболеваний. Кроме того, воду из-под крана не рекомендуется использовать при приготовлении пищи, поскольку даже ее кипячение не полностью устраняет возможные частицы металлов.

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