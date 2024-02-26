Стоматолог рассказал, на какие заболевания может указывать запах изо рта

В 90% случаев именно стоматологические причины вызывают неприятный запах изо рта. В их число входят зубные камни, кариес, стоматит, периодонтит и другие. Об этом «Газете.Ru» рассказал стоматолог-терапевт Европейского Медицинского Центра (EMC) Павел Писарев.

«Галитоз (зловонное дыхание) – это первый признак кариеса зубов, заболеваний слизистых оболочек полости рта и некачественных протезов. В этих случаях неприятный запах ощущается человеком постоянно, а гигиенические средства для полости рта помогают справиться с несвежим дыханием ненадолго и полностью устранить проблему не удается», – объяснил Писарев.

Как правило, при таких заболеваниях полости рта запах имеет гнилостный характер. Другие запахи могут указывать на развитие иных патологий.

«Например, рыбный запах изо рта, напоминающий аммиак, может быть предвестником почечной недостаточности. Задача почек – удалять токсичные химические вещества из крови и образовывать мочу, но если они повреждены настолько, что больше не могут фильтровать отходы и опасные токсины, начинается поражение организма. В этом случае дыхание и приобретает рыбный запах», – отметил специалист.

У диабетиков фруктовый запах изо рта или запах жидкости для снятия лака – ацетона – может говорить о развитии кетоацидоза. Это острое осложнение, при котором из-за нехватки инсулина организм получает энергию из жирных кислот. При этом образуются кислые кетоны, а их накопление в крови может стать причиной диабетической комы или даже смерти.

«Различные заболевания ЖКТ – это еще одна причина неприятного запаха изо рта. При гастроэзофагеальном рефлюксе несвежее дыхание будет отдавать кислым, а язва и воспаление двенадцатиперстной кишки «пахнут» тухлыми яйцами», – заключил стоматолог.

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