Стало известно, какая диета может сократить биологический возраст

Ученые из университета Южной Калифорнии выяснили, что имтирующая голодание диета (FMD или Fasting Mimicking Diet) может замедлить старение и улучшить состояние здоровья. Результаты исследования опубликованы в Nature Communications (Nat Com).

FMD (Fasting Mimicking Diet) — это пятидневная диета с низким содержанием калорий, богатая ненасыщенными жирами. Такое питание характеризуется снижением доли белков и углеводов в рационе. Диета имитирует эффект голодания, одновременно обеспечивая организм необходимыми питательными веществами. В число продуктов, разрешенных к употреблению, входит постная пища, овощные супы, энергетические батончики и напитки, снеки и чай.

В исследовании изучались эффекты такого голодания на двух группах людей в возрасте от 18 до 70 лет. Одна из групп придерживалась FMD в течение пяти дней, а затем возвращалась к обычному рациону 25 дней. В сумме испытуемые соблюдали график таких диетических чередований в течение трех-четырех месяцев. Вторая группа выступала в качестве контрольной.

В конце периода диетического вмешательства ученые оценили биологический возраст участников и сравнили его с таковым до начала эксперимента. Оказалось, что FMD поспособствовала сокращению биологического возраста участников в среднем на 2,5 года. Это было связано со снижением риска развития сахарного диабета, ожирения печени, уменьшением резистентности к инсулину и улучшением состояния иммунной системы.

Дополнительные исследования на моделях на животных также подтвердили пользу FMD. По словам ученых, имитирующая голодание диета способствует устранению в организме мышей поврежденных клеток (включая раковые).

Ранее была названа неожиданная опасность избытка белковой пищи в рационе.