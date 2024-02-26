Названы последствия частого использования наушников детьми

Педиатр Сьюзан Вулфорд из Мичиганского университета рассказала, что частое (более двух часов в день) использование наушников может привести к долгосрочным проблемам со слухом у детей в возрасте 5-12 лет. Для сохранения слуха рекомендуется приобретать устройства с ограничителем громкости. Об этом сообщается на сайте University of Michigan (UMich).

Согласно национальному опросу здоровья детей, проведенному детской больницей имени К.С. Мотта при Мичиганскогм университете, две трети детей в возрасте до 12 лет пользуются персональными аудиоустройствами. При этом половина опрошенных родителей сообщили, что наушники используют их дети более младшего возраста — пяти-восьми лет.

Также сообщается, что около 50% детей слушают музыку и сморят видео в наушниках не менее часа в день, в то время как шестая часть использует в течение двух часов и более ежедневно.

Педиатр отметила, что наушники становятся все более популярными и распространенными среди детей младшего возраста, подвергая их интенсивному воздействию шума на регулярной основе. По ее мнению, нельзя недооценивать потенциальный вред от злоупотребления наушниками. Вулфорд объяснила, что длительное или экстремальное воздействие звуков высокой громкости может привести к долгосрочным проблемам со здоровьем, включая потерю слуха или появление шума в ушах.

Специалист добавила, что маленькие дети более уязвимы к потенциальному вреду от воздействия шума, потому что их слуховая система все еще развивается. Отсутствие родительского контроля за громкостью может привести к повреждениям волосковых клеток — рецепторов слуховой системы. При дисфункции этих клеток потеря слуха становится необратимой.

Чтобы сохранить слух ребенка, педиатр посоветовала родителем приобретать наушники со встроенными ограничителями громкости. Также Вулфорд рекомендует следовать правилу 60/60. Оно подразумевает ограничение использования аудиоустройств до 60 минут в день с громкостью не более 60% от максимальной.

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