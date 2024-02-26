проект

>

Ультра-обработанные продукты негативно влияют на здоровье кишечника, выяснили ученые

Nature: ультра-обработанные продукты повышают проницаемость кишечника

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Ученые из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что ультра-обработанные продукты могут быть опасны для здоровья кишечника. Кроме того, их употребление может повышать риск рака, диабета и болезней сердца. Результаты исследования опубликованы в Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology.

Работа британских ученых представляет собой научный обзор более ранних исследований на тему влияния ультра-обработанных продуктов (фастфуда, чипсов, шоколада, сладких продуктов и блюд быстрого приготовления) на здоровье человека. Ультра-обработанные продукты представляют собой пищу, произведенную в промышленных условиях из рафинированных и максимально очищенных от примесей ингредиентов с добавлением эмульгаторов, загустителей и искусственных ароматизаторов.

Анализ показал, что повышенное количество такой пищи в рационе связано с более высоким риском развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа. Кроме того, в результате некоторых обсервационных (наблюдательных) исследований, включенных в обзор, стало ясно, что ультра-обработанные продукты могут повышать вероятность развития депрессии и ожирения.

Также ученые отметили, что употребление пищевых добавок (в частности, эмульгатора полисорбата 80) в ультра-обработанных продуктах может нарушать состав микрофлоры кишечника. Небезопасными оказались и подсластители, такие как аспартам, сукралоза и сахарин. Исследования показали, что они способны привести к повышенной кишечной проницаемости — истончению его слизистой оболочки.

Ранее ученые рассказали об опасности растительного мяса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами