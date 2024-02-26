Ультра-обработанные продукты негативно влияют на здоровье кишечника, выяснили ученые

Ученые из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что ультра-обработанные продукты могут быть опасны для здоровья кишечника. Кроме того, их употребление может повышать риск рака, диабета и болезней сердца. Результаты исследования опубликованы в Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology.

Работа британских ученых представляет собой научный обзор более ранних исследований на тему влияния ультра-обработанных продуктов (фастфуда, чипсов, шоколада, сладких продуктов и блюд быстрого приготовления) на здоровье человека. Ультра-обработанные продукты представляют собой пищу, произведенную в промышленных условиях из рафинированных и максимально очищенных от примесей ингредиентов с добавлением эмульгаторов, загустителей и искусственных ароматизаторов.

Анализ показал, что повышенное количество такой пищи в рационе связано с более высоким риском развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа. Кроме того, в результате некоторых обсервационных (наблюдательных) исследований, включенных в обзор, стало ясно, что ультра-обработанные продукты могут повышать вероятность развития депрессии и ожирения.

Также ученые отметили, что употребление пищевых добавок (в частности, эмульгатора полисорбата 80) в ультра-обработанных продуктах может нарушать состав микрофлоры кишечника. Небезопасными оказались и подсластители, такие как аспартам, сукралоза и сахарин. Исследования показали, что они способны привести к повышенной кишечной проницаемости — истончению его слизистой оболочки.

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