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Стало известно, почему нужно посещать одного и того же врача-терапевта

Management Sci: посещение одного и того же терапевта улучшает здоровье пациента

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Ученые из Кембриджского университета обнаружили, что посещение пациентами «своих» врачей-терапевтов связано с улучшением состояния их здоровья. Результаты исследования опубликованы в журнале Management Sciences (Management Sci).

Для своего исследования исследования ученые использовали данные из базы Clinical Practice Research Datalink, в которой было зафиксировано более чем 10 миллионов посещений британцами врачей-терапевтов в период с января 2007 года по декабрь 2017 года.

Они обнаружили, что посещение одного и того же врача способствует улучшению понимания потребностей человека при оказании медицинских услуг. Кроме того, непрерывные консультации с одним специалистом были связаны с улучшением состояния здоровья пациентов и более низким риском госпитализаций по различным причинам. Ученые отметили, что наибольшую пользу такая тактика наблюдения и лечения приносит пациентам старше 86 лет.

Исследователи объяснили, что такой эффект связан с более подробным ознакомлением врача с историей болезни и особенностями здоровья пациента.

Ранее врач назвала список обследований для мужчин старше 50 лет.

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