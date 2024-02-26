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Стало известно, почему шерстяные вещи «колются»

LiveScience: ношение шерстяных вещей из толстых нитей может привести к зуду кожи

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Shutterstock

Шерстяные вещи, изготовленные из толстых жестких волокон, с большей вероятностью будут вызывать зуд кожи при ношении. Мягкая шерсть не обладает такой выраженной способностью «колоться». Об этом Ингун Гримстад Клепп, этнолог и специалист в области истории одежды из университета Осло в Норвегии, рассказала LiveScience.

Специалист объяснила, что толстое шерстяное волокно обычно жесткое и негибкое. При трении о кожу такие вещи могут провоцировать дискомфорт и зуд. Одновременно с этим шерстяная одежда из более тонких и мягких волокон, изготовленных из шерсти мериноса или подшерстка альпаки, помогает избавиться от раздражения.

Другим важным фактором, определяющим «колючесть» свитера является наличие на сырье (шерсти) ланолина, воскообразного вещества, выделяемого сальными железами овец, верблюдов и других животных. Ланолин как отдельный продукт подходит многим людям в качестве увлажняющего средства для кожи, однако у некоторых могут возникать аллергические реакции на него. При этом сама шерсть не является аллергеном.

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