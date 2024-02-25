Кардиолог рассказала, как оценить здоровье сердца и сосудов

Диспансеризация позволяет выявлять болезни сердца и сосудов на ранней стадии. Об этом врач-кардиолог Инна Скрипник рассказала в группе «ВКонтакте» Самарской больницы №6.

Регулярное прохождение диспансеризации позволяет контролировать состояние сердца и сосудов и своевременно начать лечение при обнаружении заболеваний. Проверять здоровье нужно всем, но особенно важно людям из групп риска: с плохой наследственностью, курящим, больным диабетом, при высоком уровне холестерина.

Врач подчеркнула, что многие заболевания сердца никак себя не проявляют. Важно начать лечить их на этой стадии, чтобы снизить риск инсультов и инфарктов.

Диспансеризация включает опрос (анкетирование), измерение роста, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, определение сердечно-сосудистого риска, измерение артериального давления, забор крови для анализа уровней холестерина и глюкозы, электрокардиографию (ЭКГ). Врач может назначить дополнительные исследования, включая нагрузочные тесты, ЭХОКГ, исследование сосудов головы и шеи и др.

Ранее врач рассказала, какая форма ногтей на руках может указывать на болезнь сердца.